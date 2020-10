Giro d’Italia 2020 – Terribile disavventura per Visconti: chiodo arrugginito infilzato nella scarpa [FOTO]

9 Ottobre 2020 09:26

Terribile disavventura accaduta a Giovanni Visconti nel corso della sesta tappa del Giro d’Italia 2020: il ciclista azzurro si è ritrovato un chiodo arrugginito infilzato nella scarpa

La Vini Zabù Brado KTM sembra essere la squadra più sfortunata del Giro d’Italia 2020. Dopo il clamoroso incidente di Luca Wackermann, colpito da una transenna sbalzata in mezzo alla strada dal vento generato da un elicottero, un altro ciclista della squadra italiana se l’è vista davvero brutta. Nel corso della sesta tappa, corsa ieri da Castrovillari a Matera, Giovanni Visconti si è ritrovato un chiodo arruginito infilzato nella scarpa. Fortunatamente il ciclista siciliano non ha rimediato alcun danno, in quanto il chiodo non è arrivato a contatto con il suo piede.

Su Instagram Visconti ha postato una foto che riproduce quanto accaduto, mostrando quanto sia stato fortunato nell’evitare guai ben più seri: “riproduco (con una chiave esagonale) la mia disavventura di oggi a più di 60 km/h, in discesa… giusto per farvi capire cosa mi è successo. Pochi millimetri più inclinato e non voglio pensare al resto… Posso dire che sono fortunato ad essere arrivato a Matera sulle mie gambe? Uno spavento che per fortuna è rimasto solo tale. A domani, sperando che la nuvola nera che vola sulla Vini Zabù Brado KTM venga spinta via dal vento“.