Giro d’Italia 2020 – Brutta caduta per Geraint Thomas: il gallese si fa male nel tratto di trasferimento

5 Ottobre 2020 14:21

Caduta per Geraint Thomas prima dell’inizio della terza tappa del Giro d’Italia 2020: il ciclista gallese si fa male al fianco sinistro durante il tratto di trasferimento da Enna al chilometro zero

La terza tappa del Giro d’Italia 2020 inizia subito con un colpo di scena. Geraint Thomas, grande favorito per la vittoria finale, rimedia una brutta caduta nel tratto di trasferimento da Enna al chilometro zero per l’inizio di tappa. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, è finito a terra in un tratto in discesa, per colpa di una borraccia, rimediando una botta al fianco sinistro. Thomas è successivamente riuscito a riunirsi al gruppo e la partenza della corsa è stata ritardata di qualche minuto.