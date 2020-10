Giro d’Italia 2020 – La gioia di Geoghegan Hart: “non avrei mai immaginato di vincere, da piccolo solo la top 10”

25 Ottobre 2020 17:47

Tao Geoghegan Hart festeggia la sua inaspettata vittoria al Giro d’Italia 2020: il ciclista britannico va oltre le sue stesse aspettative

Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) ha vinto il 103° Giro d’Italia, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il Trofeo Senza Fine. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jai Hindley (Team Sunweb) e Wilco Kelderman (Team Sunweb). Il vincitore del Giro d’Italia 2020 Tao Geoghegan Hart, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “è incredibile! Non avrei mai immaginato che avrei vinto il Giro quando siamo partiti dalla Sicilia. Per tutta la mia carriera ho sognato di essere tra i primi 10 o tra i primi 5 in una gara come questa. Durante la crono il mio DS mi ha detto che stavo guadagnando su Jay Hindley, poi quando mi hanno chiesto di non correre rischi nella parte finale ho capito che ero vicino alla vittoria”.