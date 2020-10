Giro d’Italia 2020 – Geoghegan Hart, la crono per coronare un sogno: “dovevamo vincere con Thomas. Ora spero di avere le gambe giuste”

24 Ottobre 2020 17:25

Tao Geoghegan Hart commenta il successo nella 20ª tappa: il ciclista britannico si giocherà la vittoria contro Jai Hindley nella cronometro di domani

“Sono felice per la mia squadra, per il Giro e per una giornata così bella. La crono è questione di gambe, è piuttosto breve e spero di avere una buona giornata“. Queste le parole pronunciate da Tao Geoghegan Hart, vincitore della 20ª tappa del Giro d’Italia 2020 corsa da Alba a Sestriere. Il ciclista britannico si giocherà la maglia rosa nella crono di domenica con traguardo a Milano, sfidando Jai Hindley, attuale leader della classifica: i due partiranno con lo stesso tempo. “I secondi persi in Sicilia? Siamo arrivati qui per vincere con Thomas, avremmo lavorato per il nostro capitano ma la vita e lo sport vanno così – ha proseguito il corridore del Team Ineos Grenadiers – Devo dire grazie a Denis, che ha fatto esplodere la gara“.