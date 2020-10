Giro d’Italia 2020 – La verità di Fuglsang: “rivalità e gelosia con Nibali? Ecco cosa è successo davvero”

13 Ottobre 2020 10:58

Jakob Fuglsang torna a parlare del suo rapporto con Vincenzo Nibali: il ciclista danese spegne il fuoco delle polemiche creatosi a causa di alcune dichiarazioni rilasciate durante le ultime tappe

Jakob Fuglsang e Vincenzo Nibali sono stati protagonisti di una focosa polemica avvenuta durante gli ultimi giorni. Secondo i media danesi, il ciclista dell’Astana, ex compagno del siciliano, avrebbe parlato di un’accesa rivalità e una buona dose di gelosia che Vincenzo Nibali proverebbe nei suoi confronti. Motivo per il quale fra i due è calato il silenzio. ‘Lo Squalo dello Stretto’ ha risposto prontamente, negando ogni possibile azione mirata a condizionare la corsa dell’avversario.

Lo stesso Fuglsang è tornato a commentare la vicenda, gettando acqua sul fuoco: “il mio Giro fin qui è stato positivo. Ho perso tempo nella cronometro, ma, successivamente, ho recuperato un po’. I dissapori tra me e Nibali sono un’invenzione dei giornalisti che vogliono creare una rivalità tra noi due. Abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Sarà un Giro molto tattico da qui in avanti, dato che non c’è una squadra capace di controllare la gara. Noi, purtroppo, abbiamo perso praticamente subito due come Vlasov e Lopez. La cronometro di Valdobbiadene e il meteo rischiano di decidere la corsa“.