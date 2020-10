Giro d’Italia 2020 – Fernando Gaviria positivo al Coronavirus: ma aveva già contratto il Covid a marzo!

20 Ottobre 2020 09:46

Fernando Gaviria è risultato positivo al Coronavirus: il ciclista della UAE Team Emirates aveva già contratto il virus lo scorso marzo

Giro d’Italia 2020: Fernando Gaviria positivo al Coronavirus – Nella giornata di ieri, secondo e ultimo momento di relax per i ciclisti in vista della terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2020, i corridori sono stati sottoposti a tamponi. Dai 492 test effettuati sono venute fuori soltanto due positività: una relativa ad un ciclista dell’UAE Team Emirates, l’altra di un membro dello staff tecnico dell’AG2R-La Mondiale. Il ciclista in questione è Fernando Gaviria: la sua positività fa notizia perchè è la seconda volta che il corridore colombiano contrae il virus. Gaviria infatti era risultato positivo già lo scorso marzo durante l’Abu Dhabi Tour.