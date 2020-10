Giro d’Italia 2020 – La dolce dedica di Geoghegan Hart: “Nicolas Portal mi manca tantissimo, è insostituibile”

18 Ottobre 2020 18:58

Tao Geoghegan Hart vince la 15ª tapppa del Giro d’Italia 2020: il ciclista londinese dedica il successo al direttore sportivo Nicolas Portal tragicamente scomparso

Tao Geoghegan Hart ha ottenuto la sua prima vittoria WorldTour battendo il duo del Team Sunweb formato da Wilco Kelderman e Jai Hindley sul traguardo di Piancavallo, Montagna Pantani del 103^ Giro d’Italia. Il londinese ha conquistato la quinta vittoria per il Team Ineos Grenadiers, con una dedica commossa nel ricordo del suo direttore sportivo Nicolas Portal: “non ci credo ancora, abbiamo avuto una corsa davvero dura fino ad oggi. Rohan Dennis è stato spettacolare, siamo una grande squadra. Tutti sanno quanto è stato difficile per me il Giro d’Italia, soprattutto lo scorso anno. È stato un anno durissimo per noi, voglio ringraziare il nostro staff e i nostri sponsor. La morte di Nicolas Portal? Voglio dire alla sua famiglia che mi manca moltissimo, nessuno lo può sostituire“.