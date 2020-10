Giro d’Italia 2020 – Colpo di scena: Geraint Thomas si ritira, Nibali sempre più favorito!

6 Ottobre 2020 11:39

La quarta tappa del Giro d’Italia 2020 inizia con un grande colpo di scena: Geraint Thomas non parte dopo la caduta di ieri e opta per il ritiro

Colpo di scena prima dell’inizio della quarta tappa del Giro d’Italia 2020: Geraint Thomas ha deciso di ritirarsi. Il ciclista gallese, grande favorito per la vittoria finale alla vigilia della Corsa Rosa, è caduto nella giornata di ieri prima che iniziasse la corsa. Dinamica sfortunata per il ciclista del Team Ineos Granediers ha colpito una borraccia finendo rovinosamente a terra [VIDEO] e rimediando alcuni problemi all’anca che ne hanno condizionato l’intera corsa fino a farlo arrivare a 11’17’’ di svantaggio dall’attuale maglia rosa Joao Almeida. Con il ritiro di Geraint Thomas, Vincenzo Nibali diventa sempre più favorito per la vittoria del suo terzo Giro d’Italia in carriera.