Giro d’Italia 2020 – La classifica generale: Ganna al comando, Thomas primo dei big, Nibali insegue

3 Ottobre 2020 17:59

Filippo Ganna vince la prima tappa del Giro d’Italia 2020 e comanda la classifica generale: Geraint Thomas è il migliore dei big, staccato Vincenzo Nibali, male Giulio Ciccone

La prima tappa del Giro d’Italia 2020 è stata consegnata agli archivi. Subito un successo italiano con uno strepitoso Filippo Ganna che ha trionfato nella cronometro inaugurale da Monreale a Palermo. In ottica classifica generale il migliore dei big è stato Geraint Thomas che ha guadagnato 26 secondi su Simon Yates e un minuto su Vincenzo Nibali. Prova opaca per il siciliano che però avrà l’occasione di rifarsi. Fa peggio Giulio Ciccone: l’azzurro paga già oltre 2 minuti e il suo Giro d’Italia si fa subito in salita.

Classifica generale Giro d’Italia 2020



1 Filippo Ganna15:24

4 Geraint Thomas +0:23

17 Simon Yates +0:49

54 Aleksandr Vlasov +1:20

65 Ilnur Zakarin +1:26

66 Fausto Masnada +1:26

68 Wilco Kelderman +1:28

69 Vincenzo Nibali +1:29

100 Jakob Fuglsang +1:47

122 Rafał Majka +2:00

145 Giulio Ciccone +2:15