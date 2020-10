Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 13ª tappa: Almeida allunga su Pozzovivo e Nibali

16 Ottobre 2020 16:51

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 13ª tappa: Almeida guadagna 6” di abbuono su Pozzovivo e Nibali

La 13ª tappa del Giro d’Italia 2020 è stata consegnata agli archivi. Il sorriso più bello sul traguardo odierno di Monselice è stato quello di Diego Ulissi, al secondo successo nella Corsa Rosa dopo quello ottenuto ad Agrigento. Il ciclista italiano ha battuto in volata la maglia rosa Joao Almeida che ha guadagnato 6” di abbuono sugli inseguitori consolidando la sua leadership in attesa delle grandi salite. Wilco Kelderman e Pello Bilbao completano l’attuale podio della classifica generale. Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali, in attesa delle fasi più calde della Corsa rosa, sono rispettivamente a 01’03” e 01’o7” di distacco.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 13ª tappa:

1) Joao Almeida 53H43’58”

2) Wilco Kelderman 40”

3) Pello Bilbao 49”

4) Domenico Pozzovivo 01’03”

5) Vincenzo Nibali 01’07”

6) Patrick Konrad 01’17”

7) Jai Hindley 01’25”

8) Rafal Majka 01’27”

9) Fausto Masnada 01’42”

10) Jakob Fuglasang 02’26”