Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la seconda tappa: Ganna in Rosa, Thomas tiene i big a distanza

4 Ottobre 2020 17:05

Diego Ulissi si aggiudica la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 ed entra in top 10 nella classifica generale: Ganna al comando, Geraint Thomas tiene i big a distanza

Anche la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 viene consegnata agli archivi. Dopo il successo di Filippo Ganna nella prima frazione, è nuovamente un italiano a trionfare sul traguardo di Agrigento: Diego Ulissi riesce ad imporsi in volata regolando anche un big del calibro di Peter Sagan ed entrando in top 10. In vetta alla classifica c’è sempre Filippo Ganna, attuale maglia rosa, staccato di 23 secondi troviamo il primo dei big, Geraint Thomas, capace di tenere gli altri top a distanza. Vincenzo Nibali ha chiuso ottavo la frazione odierna e attualmente si trova in 31ª posizione, con un distacco invariato di +1:29 dalla vetta.

Classifica generale Giro d’Italia 2020



1 Filippo Ganna 3:40:27

3 Geraint Thomas +0:23

8 Simon Yates +0:49

10 Diego Ulissi +0:54

28 Ilnur Zakarin +1:26

29 Fausto Masnada +1:26

30 Wilco Kelderman +1:28

31 Vincenzo Nibali +1:29

33 Domenico Pozzovivo + 1:33

46 Jakob Fuglsang +1:47

58 Rafał Majka +2:00

88 Giulio Ciccone +3:58