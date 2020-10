Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 5ª tappa: Vincenzo Nibali a un minuto dalla maglia rosa!

7 Ottobre 2020 17:06

Joao Almeida mantiene la maglia rosa a Camigliatello, ma che duello fra Nibali e Pozzovivo in ottica vittoria finale: la classifica generale del Giro d’Italia 20202 dopo la quinta tappa

L’unica tappa in Calabria dell’edizione 2020 del Giro d’Italia è passata agli archivi. A trionfare dopo i 225 km da Mileto a Camigliatello Silano è stato Filippo Ganna, in grado di bissare il successo nella cronometro inaugurale di Palermo. Il velocista azzurro ha preceduto Pello Bilbao e Wilco Kelderman, secondo e terzo in classifica generale alle spalle della maglia rosa Joao Almeida. Duello caldissimo nelle fasi finali della corsa fra due dei principali candidati al successo finale: Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo hanno dato spettacolo sul Monte Scuro chiudendo rispettivamente 5° e 6°, le stesse posizioni che occupano in classifica generale a poco più di un minuto dal leader.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 5ª tappa:

1) Joao Almeida 17H06’23”

2) Pello Bilbao 43”

3) Wilco Kelderman 48”

4) Harm Vanhoucke 59”

5) Vincenzo Nibali 01’01”

6) Domenico Pozzovivo 01’05”

7) Jakob Fuglsang 01’19”

8) Steven Kruijswijk 01’21”

9) Patrick Konrad 01’26”

10) Rafal Majka 01’32”

12) Fausto Masnada 01’38”

13) Ilnur Zakarin 01’44

21) Simon Yates 3’52”