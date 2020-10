Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo l’8ª tappa: ‘sfida terrona’ fra Nibali e Pozzovivo per la maglia rosa

10 Ottobre 2020 17:09

Distacchi invariati nella classifica generale del Giro d’Italia 2020 al termine dell’8ª tappa: Joao Almeida resta ancora in maglia rosa, Nibali e Pozzovivo lo tengono d’occhio

Sabato di grande ciclismo in Puglia per l’8ª tappa del Giro d’Italia 2020. A trionfare nella frazione con partenza da Giovinazzo e arrivo a Vieste è stato Alex Dowsett, autore di una splendida azione solitaria che gli ha permesso di vincere con ampio margine sul Puccio e Holmes. In classifica generale i distacchi sono rimasti invariati: in testa troviamo sempre Joao Almeida davanti a Pello Bilbao e Wilco Kelderman, mentre i grandi favoriti Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo aspettano il momento giusto per piazzare la zampata che li porterà davanti. Sarà una ‘sfida terrona‘, come l’abbiamo definita più volte fra due grandi talenti che portano lustro al Sud Italia.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020:

1) Joao Almeida 29H52’34”

2) Pello Bilbao 43”

3) Wilco Kelderman 48”

4) Harm Vanhoucke 59”

5) Vincenzo Nibali 01’01”

6) Domenico Pozzovivo 01’05”

7) Jakob Fuglsang 01’19”

8) Steven Kruijswijk 01’21”

9) Patrick Konrad 01’26”

10) Rafal Majka 01’32”

12) Fausto Masnada 01’38”

13) Ilnur Zakarin 01’44