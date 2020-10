Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 4ª tappa: Almeida in rosa, Nibali in top 10

6 Ottobre 2020 16:38

La 4ª tappa del Giro d’Italia 2020 non smuove la classifica generale: Joao Almeida resta in maglia rosa, Vincenzo Nibali controlla la situazione in 6ª posizione a meno di un minuto di svantaggio

La quarta tappa del Giro d’Italia 2020 è stata consegnata agli archivi e con essa la Corsa Rosa lascia la Sicilia. A vincere è stato Arnaud Demare, abile a battere in volata Sagan e Ballerini mettendo la sua ruota davanti a quelle dei rivali per un soffio. Jao Almeida resta ancora in rosa e guida la classifica generale davanti a Caicedo e Pello Bilbao. Vincenzo Nibali è in sesta posizione a meno di un minuto di distacco seguito da Domenico Pozzovivo. Escluso dalla classifica Geraint Thomas dopo il ritiro avvenuto a causa di una frattura al bacino rimediata nella caduta di ieri.

Classifica generale Giro d’Italia 2020

1 Joao ALMEIDA 11:06:36

2 Jonathan CAICEDO 00.02

3 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 00:39

4 Wilco KELDERMAN 00:44

5 Harm VANHOUCKE 00:55

6 Vincenzo NIBALI 00:57

7 Domenico POZZOVIVO 01:01

8 Brandon MCNULTY 01:13

9 Jakob FUGLSANG 01:15

10 Steven KRUIJSWIJK 01:17

11 Rafal MAJKA 01:28

14 Fausto MASNADA 01:34

15 Ilnur ZAKARIN 01:40

24 Simon Philip YATES 03:48