Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 3ª tappa: grande chance per Nibali, Thomas rischia il ritiro

5 Ottobre 2020 17:43

Joao Almeida nuova maglia rosa, si rilancia Vincenzo Nibali, crolla Geraint Thomas che potrebbe abbandonare la corsa: la classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la terza tappa

La terza tappa del Giro d’Italia 2020 sconvolge la classifica generale. Filippo Ganna cede la maglia rosa a Joao Almeida, ma le vere sorprese sono fra i big. Geraint Thomas cade prima della corsa e si porta dietro i postumi della botta che gli impediscono di gareggiare al meglio: il ciclista gallese chiude con un ritardo gravissimo e si trova attualmente a 11’17’’ dalla vetta, dubbioso se provarci ancora o optare per il ritiro. Non va di certo meglio ad Adam Yates che soffre sulle pendici dell’Etna e scivola a 3’46’’ da Almeida. Sorride invece Vincenzo Nibali: lo ‘Squalo dello Stretto’ è apparso in buona condizione sull’Etna ed ha accorciato in alta classifica portandosi a 55 secondi dalla maglia rosa, ma soprattutto ha staccato due dei rivali più accreditati al successo finale.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la terza tappa:

1) Joao Almeida 7H44’25’’

2) Jonathan Caicedo ST

3) Pello Bilbao +0.37’’

4) Wilco Kelderman +0.42’’

5) Harm Vanhoucke + 0.53’’

6) Vincenzo Nibali +0.55’’

7) Domenico Pozzovivo +0.59’’

8) Brandon McNulty +1’11’’

9)Jakob Fuglsang +1’13

10) Steven Kruijswijk 1’15’’

11) Rafal Majka +1’26’’

14) Fausto Masnada +1’32’’

15) Ilnur Zakarin +1’38’’

25) Simon Yates 3’46’’

53) Geraint Thomas 11’17’’

68) Giulio Ciccone 14’07’’

76) Diego Ulissi 15’56’’