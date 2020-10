Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 19ª tappa: i big riposano, domani la possibile svolta sul Sestriere

23 Ottobre 2020 17:25

Classifica generale Giro d’Italia 2020: i big riposano nella 19ª tappa in vista delle fatiche del Sestriere. Kelderman ancora in maglia rosa, Hidley e Geoghegan Hart le insidie maggiori

Classifica generale Giro d’Italia 2020 – La 19ª tappa del Giro d’Italia 2020 passerà alla storia più per la protesta avvenuta nelle fasi iniziali della corsa che per l’esito e l’importanza ai fini della classifica generale. In ottica maglia rosa infatti, la Morbegno-Asti, ridotta di un centinaio di chilometri e fatta iniziare da Abbiategrasso, non ha riservato cambiamenti degni di nota. I big hanno riposato, recuperando le energie dopo la tappa dello Stelvio di ieri, in vista delle fatiche del Sestriere nella frazione di domani che rischia di rimescolare le carte al vertice. Wilco Kelderman resta ancora in maglia rosa, Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart sono le insidie principali. Chissà che Vincenzo Nibali non possa fare un numero dei suoi in salita, nonostante il podio sia un miraggio, magari per per dare una lezione ai giovani rampanti che lo hanno un po’ ridimensionato sullo Stelvio, tappa nella quale ha abbandonato i sogni di gloria nel Giro d’Italia 2020.

Classifica generale Giro d’Italia 2020: