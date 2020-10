Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 17ª tappa: Almeida non molla, lotta nel Team Sunweb, Nibali attendista

21 Ottobre 2020 17:00

Nessuna variazione degna di nota nella classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 17ª tappa: Almeida resta in rosa, Kelderman si guarda le spalle da Hindley, Nibali attendista

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020 – Chi si aspettava fuoco e fiamme nella 17ª tappa del Giro d’Italia 2020 è rimasto deluso. La frazione da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio, con la celebre salita lunga 12,5 km con una pendenza media del 5,7% e massima del 9%, sembrava adatta all’azione di qualche big pronto a dire la sua per la lotta alla maglia rosa, ma nelle zone nobili della classifica ci sono stati pochi movimenti. Joao Almeida ha mantenuto invariato il distacco dagli inseguitori che, a dirla tutta, si sono limitati a vicenda. Jai Hindley ha provato a prendere il largo, ma il compagno di squadra del Team Sunweb, nonchè favorito per la vittoria del Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman lo ha rimesso al proprio posto. Tao Geoghegan Hart ha controllato la situazione, così come Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo che hanno conservato le energie per occasioni future.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020:



1 Joao Almeida 71H41’18”

2 Wilco Kelderman 17”

3 Jai Hindley 02’58”

4 Tao Geoghegan Hart 02’59”

5 Pello Bilbao 03’12”

6 Rafal Majka 03’20”

7 Vincenzo Nibali 03’31”

8 Domenico Pozzovivo 03’52”

9 Patrick Konrad 04’11”

10 Fausto Masnada 04’24”