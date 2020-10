Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 16ª tappa: orgoglio Almeida ma Kelderman è lì, Nibali non molla

20 Ottobre 2020 17:02

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020: Almeida resta in rosa e guadagna qualche secondo al termine della 16ª tappa, Kelderman a 17”, Nibali non molla

Jao Almeida non ha intenzione di mollare la maglia rosa. La terza settimana del Giro d’Italia, ricca di salite impegnative, è considerata da tutti quella in cui il giovane portoghese si farà definitivamente da parte, ma nella 16ª tappa di quest’oggi, in maglia rosa c’è ancora lui. Il ciclista lusitano ha vinto la volata del gruppo maglia rosa staccando gli avversari di 2 secondi, utili più per il suo morale che per l’effettivo distacco in classifica. Wilco Kelderman resta infatti a soli 17” secondi di distacco. Vincenzo Nibali ha dato un buon segnale dopo aver fatto preoccupare i tifosi sulla salita di Piancavallo: lo squalo quest’oggi è apparso più combattivo ed è stato uno dei primi a rispondere allo scatto di Almeida. Grande attesa anche per Domenico Pozzovivo che ha chiuso insieme al gruppo della maglia rosa: per il ciclista lucano l’ultima settimana sarà quella decisiva per provare l’assalto al tanto agognato podio.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020:

1 Joao Almeida 65H45’08”

2 Wilco Kelderman 17”

3 Jai Hindley 02’58”

4 Tao Geoghegan Hart 02’59”

5 Pello Bilbao 03’12”

6 Rafal Majka 03’20”

7 Vincenzo Nibali 03’31”

8 Domenico Pozzovivo 03’52”

9 Patrick Konrad 04’11”

10 Fausto Masnada 04’24”