Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo l’11ª tappa: Almeida ancora in rosa, Pozzovivo e Nibali inseguono

14 Ottobre 2020 16:44

Demare vince in volata l’11ª tappa del Giro d’Italia 2020: classifica generale invariata con Almeida in maglia rosa inseguito da Pozzovivo e Nibali

Il Giro d’Italia 2020 arriva all’11ª tappa, con un finale adatto ai velocisti nel quale Arnaud Demare l’ha fatta da padrone ancora una volta. Il francese ha battuto Sagan e Hodge in volata, ottenendo il quarto successo nella Corsa Rosa. Uomini di classifica che si sono invece fatti da parte, dopo il finale scoppiettante di ieri, limitandosi a mantenere invariati i distacchi. Ancora in maglia rosa Joao Almeida davanti a Kelderman e Bilbao. Inseguono Pozzovivo e Vincenzo Nibali, i due grandi favoriti per la vittoria del ‘Trofeo senza fine’.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo l’11ª tappa:

1) Joao Almeida 43H51’57”

2) Wilco Kelderman 34”

3) Pello Bilbao 43”

4) Domenico Pozzovivo 57”

5) Vincenzo Nibali 1’01”

6) Patrick Konrad 01’15”

7) Jal Hindley 01’19”

8) Rafal Majka 01’21”

9) Fausto Masnada 01’36”

10) Hermann Pernsteiner 01’52”

11) Jakob Fuglsang 02’20”