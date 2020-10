Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 10ª tappa: Pozzovivo dà spettacolo, Nibali a caccia di Almeida

13 Ottobre 2020 17:11

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 10ª tappa: Joao Almeida difende la maglia rosa, Pozzovivo dà spettacolo, Nibali mantiene intatto il distacco

La decima tappa del Giro d’Italia 2020 regala un grande spettacolo. Peter Sagan trionfa sul traguardo di Tortoreto al termine di una strepitosa fuga che lo ha visto precedere con un buon vantaggio su McNulty e Joao Almeida. Il ciclista portoghese difende con le unghie e con i denti la sua maglia rosa dagli assalti di Wilco Kelderman e Pello Bilbao, i più vicini in classifica alle sue spalle. Subito dietro la ‘sfida terrona’: la ‘Pulce Lucana’ Domenico Pozzovivo quest’oggi ha dovuto fare i conti con un problema meccanico, ma capace di rientrare a tutto gas in gruppo senza conseguenze; Vincenzo Nibali si è invece difeso bene in una tappa che rischiava di essere insidiosa fra maltempo e continue iniziative dei big ed ha guadagnato oltre 1 minuto su Fuglsang, fermato da una foratura. Da segnalare infine il ritiro di Steven Kruijswijk, positivo al Coronavirus.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020:

1) Joao Almeida 39H38’05”

2) Wilco Kelderman 34”

3) Pello Bilbao 43”

4) Domenico Pozzovivo 57”

5) Vincenzo Nibali 1’01”

6) Patrick Konrad 01’15”

7) Jal Hindley 01’19”

8) Rafal Majka 01’21”

9) Fausto Masnada 01’36”

10) Hermann Pernsteiner 01’52”

11) Jakob Fuglsang 02’20”