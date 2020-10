Giro d’Italia 2020 – Chi sono i ciclisti più pagati? La classifica degli stipendi: 2 italiani fra chi guadagna di più

3 Ottobre 2020 11:32

Al Giro d’Italia 2020 correranno alcuni dei ciclisti più pagati al mondo: ecco chi sono e quanto guadagnano i campioni delle due ruote presenti alla Corsa Rosa

Vi siete mai chiesti chi sono i ciclisti più pagati? E soprattutto: quanto guadagna un ciclista? Probabilmente sì, del resto i faraonici stipendi dei campioni dello sport fanno sempre curiosità e anche un po’ d’invidia. Con il Giro d’Italia 2020 pronto allo start odierno in quel di Monreale, è lecito farsi qualche domanda in merito agli stipendi dei migliori atleti che prenderanno parte alla Corsa Rosa. Il più pagato per distacco è Peter Sagan (5 milioni di euro), talento slovacco della Bora-Hansgrohe tanto talentuoso sui pedali quanto figura accattivante in ottica marketing con il suo look e i suoi modi di fare da showman. Il secondo in classifica è uno dei favoriti per la vittoria finale, Geraint Thomas (3.5 milioni), ciclista di punta della Ineos Granadier che potrebbe lottare con Vincenzo Nibali, terzo più pagato in gara (2.1 milioni), per aggiudicarsi il ‘Trofeo senza fine’. Appena fuori dal podio troviamo un altro italiano: Elia Viviani, grazie alle sue straordinarie doti da velocista, guadagna 1.9 milioni di euro.

La classifica dei ciclisti più pagati del Giro d’Italia 2020: