Giro d’Italia 2020 – A Casali del Manco spettacoli e convegni per accogliere la Corsa Rosa

3 Ottobre 2020 16:00

Spettacoli, convegni a Casali del Manco per il passaggio del Giro d’Italia 2020: il programma con tutte le iniziative per accogliere la Corsa Rosa

“Siamo pronti. Insieme al sindaco Martire ed all’intera squadra di governo cittadino, siamo convinti che il passaggio del giro d’Italia dal nostro territorio possa far crescere, sotto ogni aspetto, Casali del Manco e chi, in queste zone, abita”. Fernando De Donato, giovane consigliere comunale con delega allo sport, ai trasporti ed agli Affari Legali e Generali del Comune presilano, ha le idee chiare. Per questo motivo, da tempo, si sta organizzando un percorso di accoglienza per il giro d’Italia, martedì 7 ottobre, di passaggio proprio da questi luoghi. L’arrivo, previsto a Camigliatello, ha consentito invero al Comune di Casali del Manco di allestire un cartellone impregnato di eventi. “L’idea è di svolgere gli interventi proposti dislocati in più punti e lungo il percorso che verrà attraversato dal Giro d’Italia. Inoltre, i monumenti verranno illuminati di rosa per due giorni consecutivi. L’iniziativa si concluderà con il concerto dei tenori Stefano ed Andrea Tanzillo”, fanno sapere dall’organizzazione.

Nello specifico si esibiranno i Takabum street band al campo sportivo Matteo Internò- località Trenta (ore 13,30 circa); il Circo Ramingo nella villetta comunale Cinello, località Spezzano Piccolo (13,30 e 15,30); Stefano e Andrea Tanzillo in piazzetta via Roma, località Spezzano Piccolo (ore 16) e Kevin Serafini-realizzazione murales a tema “Giro d’ Italia” (15×2,50mt circa) sempre in via Roma, località Spezzano Piccolo. Saranno distribuiti anche gadget e bandierine.

“Il passaggio del Giro è festa, è allegria. Non solo per i bimbi. Abbiamo pensato infatti di rallegrare chi vorrà partecipare all’evento. E poi, una volta passata la carovana, coinvolgere i cittadini con interviste pubbliche (presente anche Jonica radio) ed un momento culturale, a mò di talk show condotto dal giornalista Francesco Mannarino, con il sindaco e gli amministratori del territorio”, l’invito del consigliere delegato De Donato. “Il giro è d’altronde un evento storico per tutto il comprensorio – precisa De Donato. L’amministrazione comunale sta portando avanti, con successo, azioni volte allo sviluppo del territorio. Eventi come la prima gara di nuoto nel fiume Arvo, le gare di canottaggio ed i continui avvenimenti sportivi sono la prova provata che si vuole incidere in tal senso. Il passaggio del Giro va in questa direzione”, la chiosa. La possibilità di frequentare sport invernali (sci), le gare a cavallo, i quad, fa sì che questa intera zona sia riconosciuta come città dello Sport. Soltanto investendo risorse ed impegno, sulle infrastrutture ad esempio come avvenuto nell’ultimo Bilancio approvato. E coinvolgendo il tessuto culturale (le associazioni) olte che quelli produttivo, saremo in grado di fornire risposte alla cittadinanza”.