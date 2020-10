Giro d’Italia 2020 – Caicedo trionfa sull’Etna! Nibali e Pozzovivo strepitosi: crollano Thomas e Yates

5 Ottobre 2020 17:30

Jonathan Caicedo trionfa nella terza tappa del Giro d’Italia 2020. Ottima la prova di Nibali e Pozzovivo, disastro per Geraint Thomas e Simon Yates

La terza tappa del Giro d’Italia 2020 regala spettacolo e scuote l’intera classifica generale. La tappa che prevede la scalata dell’Etna risulta fatale a due big del calibro di Geraint Thomas (13’ di ritardo), caduto prima della corsa e rallentato dai postumi dell’infortunio, e Simon Yates (4’22 di ritardo). In cima all’Etna arriva per primo l’ecuadoregno Jonathan Caicedo che sorprende l’italiano Visconti con un attacco nei chilometri finali che gli permette di arrivare al traguardo in solitaria. Terza piazza per Harm Vanhoucke. Fra i big ottima la prova di Vincenzo Nibali (7°) e Domenico Pozzovivo (9°), apparsi in grande spolvero. Stravolta la classifica generale: Filippo Ganna lascia la maglia rosa a Joao Almeida (10°), duro colpo alle ambizioni di Simon Yates (+3’46’’), Geraint Thomas (11’7’’) crolla insieme alle sue ambizioni di vittoria del ‘Trofeo senza fine’ e potrebbe optare per il ritiro.