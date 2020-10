Giro d’Italia 2020 – Arnaud Demare cala il tris! Successo a Brindisi: classifica generale invariata

9 Ottobre 2020 16:14

Arnaud Demare cala il tris e vince la 7ª tappa del Giro d’Italia 2020: il francese supera Peter Sagan in volata. Invariata la classifica generale

Il Giro d’Italia 2020 continua a risalire la penisola italiana con la tappa odierna, la settima, che si snoda fra Basilicata e Puglia: 143 km essenzialmente pianeggianti con partenza da Matera e arrivo in quel di Brindisi. La conformazione del tracciato non presentava asperità o difficoltà di sorta, dando invece una chance alle ruote veloci. E se questo in questo Giro n°103 c’è un’occasione per i velocisti, la coglie Arnaud Demare. Terzo successo per il francese nell’edizione 2020 della Corsa Rosa dopo quella di Villafranca e quella di ieri a Matera. Demare ha vinto la volata finale su Peter Sagan, ancora a secco al Giro d’Italia. Terzo Michael Matthews. Classifica generale invariata con Nibali e Pozzovivo che mantengono invariato il distacco dalla maglia rosa Almeida: qualche difficoltà in più riscontrata da Pozzovivo che, staccatosi fra ventagli e cadute ha dovuto faticare per tornare in gruppo, riuscendo però ad evitare di perdere terreno dal leader di classifica.