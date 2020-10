Giro d’Italia 2020 – Peter Sagan è super carico: “voglio vincere la maglia ciclamino”

1 Ottobre 2020 19:27

Dopo una stagione avara di sorrisi, Peter Sagan è pronto a rifarsi con gli interessi al Giro d’Italia 2020: il ciclista della Bora-Hansgrohe punta alla maglia ciclamino

Niente vittorie al Tour de France nè maglia verde, un 2020 limitato dal Coronavirus ma che ha allungato il suo digiuno dai successi a circa un anno, l’annata di Peter Sagan è stata avara di successi. Il ciclista della Bora-Hansgrohe ha però l’intenzione di rifarsi con gli interessi, partendo proprio dal Giro d’Italia.

Peter Sagan, per la prima volta in gara nella Corsa Rosa, vuole dimenticare le delusioni del Tour de France e punta diretto alla maglia ciclamino: “in Francia è andata né bene né male, non è stato brutto. Non ho avuto cadute, ho chiuso otto tappe tra i primi 5, forse qualcuno era abituato troppo bene. È mancata solo un po’ di fortuna. Un salto di catena, una penalizzazione, una brutta posizione in volata… Sono comunque uscito bene dal Tour e ora vedremo come sto, non ho mai fatto due grandi giri così ravvicinati. Mi sono rilassato per qualche giorno e ora sono qui per vincere tappe e puntare alla maglia ciclamino. Rivali? Vediamo come si sviluppa la corsa“.

In merito alla questione Coronavirus, Sagan spiega: “avevamo già deciso che avrei partecipato al Giro d’Italia, è una stagione molto particolare. Ci sono sempre più obblighi, mascherine e tamponi… forse senza contatto coi tifosi c’è più relax, ma ovviamente mi mancano e preferirei un ciclismo normale. Speriamo le cose tornino presto come prima. Ho apprezzato, invece, l’accoglienza che il Giro mi ha fatto nei giorni che ho trascorso a Milano per girare gli spot promozionali. Ho visto la Scala dall’interno senza nessuno dentro, la Pinacoteca di Brera, ho conosciuto il sindaco”.