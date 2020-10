Gioia Tauro: ad Andrea Agostinelli il Premio Kairos 2020

27 Ottobre 2020 10:15

Premio Kairos 2020 conferito ad Andrea Agostinelli, Commissario straordinario dell’autorità portuale di Gioia Tauro

La Sedicesima edizione del Premio Kairos è stata conferita al commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli. A darne notizia è stata la presidente dell’omonima Associazione culturale, professoressa Milena Marvasi Panunzio, che ha fatto, personalmente, visita ad Agostinelli nella sede dell’Autorità portuale. L’incontro si è tenuto nella sala del Comitato portuale dell’Ente, nel corso del quale la presidente Marvasi ha tenuto ad illustrare le motivazioni che hanno spinto l’intero Direttivo ad indicare Agostinelli quale: “personaggio illustre che si è distinto per la crescita del territorio. Tutta la nostra Comunità deve molto al Commissario – ha spiegato la presidente Marvasi – per l’impegno profuso a favore della crescita del porto di Gioia Tauro e dell’intera regione, perché ha saputo indirizzare lo scalo nella giusta rotta verso la sua recente e brillante ripresa. Ogni anno – ha concluso la presidente Marvasi – conferiamo il nostro premio a chi, attraverso il proprio lavoro e la propria attività, si manifesta strategico per lo sviluppo locale e nazionale. Per questo motivo, crediamo sia il momento giusto ed opportuno affinchè il Premio Kairos 2020 porti il nome dell’ammiraglio Andrea Agostinelli”. Dal canto suo, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, visibilmente grato per l’attestato riconoscimento, nel ringraziare la presidente Marvasi, ha voluto sottolineare l’attaccamento che, da anni, vive verso il porto di Gioia Tauro e l’intera comunità portuale.

“Le manifestazioni di apprezzamento ricevute, in questi anni di mia permanenza in Calabria, – ha detto Agostinelli – sono da me pienamente ricambiate. Nutro, verso questa terra, che mi ha accolto con diverse manifestazioni di stima, un profondo sentimento di appartenenza. Ed oggi, ricevere la notizia del conferimento del prestigioso Premio Kairos 2020 ravviva, ulteriormente, questo mio sentito legame con il nostro porto e la sua gente”. Naturalmente, nel pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stato deciso di spostare la relativa cerimonia di conferimento del Premio Kairos 2020 a data da destinarsi.