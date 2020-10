Gianluigi Buffon diventa “Buffone”, la gaffe della Rai e l’ironia del web: “Coincidenze? Io non credo” [GALLERY]

7 Ottobre 2020 12:06

Gaffe di Rainews e il portiere della Juventus Gianluigi Buffon diventa “Buffone”: non poteva mancare l’ironia del web, la fotogallery

Che posto bello il web. Una piccola svista, un errore banalissimo, e la frittata è fatta. Lo sa bene Rainews che, nel tweet che segnalava la notizia dell’Asl di Torino e dei 7 calciatori della Juve che hanno violato l’isolamento fiduciario, ha erroneamente scritto “Buffone” anziché “Buffon” citando il portiere bianconero. Errore di battitura, tweet cancellato e nessuno se n’è accorto. E invece no. Alla rete non sfugge nulla e per uno screen bastano pochissimi secondi. E così il l’hashtag “Gianluigi Buffone” entra in tendenza su Twitter e l’ironia non manca, tra battute sul cognome e su quel famoso “bidone dell’immondizia”. Abbiamo raccolto alcuni dei messaggi più simpatici in giro per i social, li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.