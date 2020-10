Georgina, il fuoco della passione: “Cristiano Ronaldo bomba sexy, mi attrae tutto di lui!”

21 Ottobre 2020 19:26

Georgina Rodriguez racconta la sua relazione con Cristiano Ronaldo, dal primo e timido incontro fino al fuoco della passione che brucia ancora oggi

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più chiacchierate al mondo. Bellissimi entrambi, popolari e innamorati: ex commessa diventata influencer di fama mondiale lei; calciatore più famoso al mondo lui. Una vita sotto i riflettori, ma anche un legame molto forte e sincero consolidato nel tempo. Intervistata da ‘Paris Match’, Georgina Rodriguez racconta alcuni dettagli del suo rapporto con CR7, dal primo incontro fino al fuoco della passione che brucia ancora oggi: “è stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, senza avere il coraggio di parlarci. Qualche tempo dopo è venuto a fare acquisti nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Poi il destino ci ha riuniti di nuovo a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta. È stato un momento molto speciale, nonostante il mondo intorno, ci siamo sentiti soli. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di lui mi attrae tutto”.