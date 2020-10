Gallico Catona, ufficiale: in panchina torna Giuseppe Giovinazzo

20 Ottobre 2020 10:36

Dopo le dimissioni di mister Condello, il Gallico Catona ufficializza il ritorno in panchina di Giuseppe Giovinazzo

“La Società A.S.D. Gallico Catona F.C. – si legge sui canali ufficiali del club reggino – comunica di aver ufficializzato il ritorno in panchina del trainer Giuseppe Giovinazzo, già allenatore del Gallico Catona nelle passate stagioni, precisamente nel 2018/2019. Arriva alla 5^ giornata girone di ritorno”, con l’obiettivo di condurre la squadra “alla meta salvezza. Il nuovo Tecnico si avvarrà della collaborazione di Natale Giovinazzo nelle vesti di vice allenatore. La società porge un gradito ritorno al nuovo Tecnico ed al suo vice augurando un buon lavoro per la stagione già in corso 2020/21”.