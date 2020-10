Gaffe clamorosa in Ascoli-Reggiana: gol annullato per fuorigioco, l’arbitro fa il segno del VAR… ma in Serie B non c’è!

21 Ottobre 2020 11:15

Clamorosa gaffe durante la partita di Sere B Ascoli-Reggiana: gol annullato per fuorigioco agli ospiti, fra le proteste generali l’arbitro fa il segno del VAR ma nella serie cadetta non esiste

Nei concitati momenti finali di Ascoli-Reggiana è avvenuto un episodio diventato ben presto virale sui social. Gli ospiti, al 94′, erano riusciti a completare la rimonta segnando, a partita ormai finita, il secondo gol valevole per il 2-2 finale. Il guardalinee però, con un po’ di ritardo, ha deciso di alzare la bandierina segnalando un fuorigioco che ha fatto imbufalire i ragazzi di Massimiliano Alvini. L’arbitro Francesco Meraviglia ha dunque deciso di porre fine alle animate proteste facendo il segno del VAR, dando alla moviola il compito di annullare o meno la rete. Peccato che in Serie B il VAR non sia presente! È valso dunque il parere del guardalinee, risultato per altro corretto, ma la gaffe ha fatto il giro del web.