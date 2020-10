Formula 1 – I risultati dell’ultimo giro di tamponi: 10 positivi al Coronavirus nel paddock

3 Ottobre 2020 15:29

Nuovo giro di tamponi in Formula 1: secondo i risultati comunicati dalla FIA sono risultati positivi al Coronavirus 10 persone all’interno del paddock, ma nessun pilota

Il paddock di Formula 1 torna a fare i conti con il Coronavirus. Arrivati i risultati dell’ultimo giro di tamponi effettuti dal 25 settembre all’1 ottobre: su 1822 test eseguiti, sono stati rilevati 10 casi di positività al Covid-19, il numero più alto dall’inizio della stagione. La situazione comunque è sotto controllo: si tratta di personale ausiliario che non lavora quotidianamente nella bolla del circus e nessun pilota è stato infettato.

Questa la nota ufficiale della FIA: “questi casi sono stati gestiti in modo rapido ed efficace senza alcun impatto sull’evento (GP di Russia). La presenza di tifosi non ha influito su tale situazione in quanto al pubblico non è stato permesso di entrare nella bolla della F1, come da nostro protocollo in vigore”.