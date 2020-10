Formula 1 – Niente FP1 al Nurburgring: la pioggia rovina l’esordio Mick Schumacher

9 Ottobre 2020 13:05

Mick Schumacher rimanda l’esordio ufficiale in Formula 1: il figlio di Michael fermato dalla forte pioggia che si è abbattuta sul Nurburgring impedendo lo svolgimento delle FP1

Doveva essere la giornata dell’esordio in Formula 1 di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher, ma il meteo si è messo di mezzo. Una forte pioggia abbattutasi sul Nurburgring ha impedito lo svolgimento delle FP1, poi cancellate, non consentendo dunque l’esordio del giovane pilota tedesco sull’Alfa Romeo. Frederick Vasseur, team principal Alfa Romeo, ha dichiarato: “un peccato per Mick non aver girato, è una bella pista, aveva fatto un bel lavoro per prepararsi, ma è andata così. Cercheremo di riprogrammare con la Ferrari un’altra opportunità per lui. Mick per noi in futuro? È sulla lista. Quando sceglieremo i piloti per il 2021? Prenderemo una decisione entro la fine del mese“.