Formula 1 – Hamilton fa la storia, trionfa al Nurburgring e raggiunge Schumacher! Leclerc 7°: la nuova classifica piloti

11 Ottobre 2020 15:51

Lewis Hamilton trionfa al Nurburgring e raggiunge il record di 91 vittorie in carriera di Michael Schumacher: il pilota Mercedes chiude davanti a Verstappen e Ricciardo. Leclerc 7°: la nuova classifica piloti

Ha mancato l’appuntamento con la storia a Sochi, si è lasciato la possibilità di farlo in Germania, patria di Michael Schumacher. Lewis Hamilton vince la gara del Nurburgring e raggiunge il successo numero 91 nella sua straordinaria carriera, eguagliando il primato di vittorie dell’ex pilota della Ferrari. Hamilton, che in griglia partiva dal secondo posto, ha superato Valtteri Bottas a circa metà corsa, prima che il finlandese si ritirasse per problemi alla sua monoposto, gestendo poi il vantaggio fino al giro numero 60 che lo ha incoronato vincitore. Alle sue spalle Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Charles Leclerc (7°) è stato il migliore delle Ferrari, mentre Sebastian Vettel ha chiuso in 11ª posizione.

La nuova classifica piloti di Formula 1 dopo il Gp del Nurburgring: