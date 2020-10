Formula 1 – Hamilton non ci crede: “record Schumacher? Non ci pensavo nemmeno nei miei sogni più sfrenati”

11 Ottobre 2020 17:54

Lewis Hamilton vince il Gp dell’Eifel ed eguaglia il record di 91 vittorie di Michael Schumacher: il pilota Mercedes racconta di non aver mai pensato ad un successo del genere

Lewis Hamilton continua a dominare il Mondiale di F1 con un altro successo. La vittoria odierna del pilota della Mercedes, ottenuta nel Gp dell’Eifel, ha un sapore più dolce del solito. Il trionfo numero 91 in carriera gli permette infatti di eguagliare lo straordinario record di vittorie di Michael Schumacher che fino a qualche anno fa sembrava inarrivabile.

Nel post gara Hamilton ha espresso così la sua gioia: “è un momento meraviglioso. Quando cresci guardi quelli che diventano i tuoi idoli. Io ricordo quando giocavo con Michael Schumacher con i videogiochi di F1, non pensavo che potessi avvicinarlo, figurarsi eguagliarlo. Mi sono reso conto di quanto fatto solo quando sono arrivato nella pit lane. Questo team mi ha dato tutto. Ho il massimo rispetto per Michael Schumacher. Ricordo che da bambino lo guardavo andare in fuga con le sue macchine e un giorno sognavo di vincere come lui, ma raggiungerlo proprio no, nemmeno nei sogni più sfrenati. Ora la testa è stanca per la gara, ma i pensieri volano in tutte le direzioni“.