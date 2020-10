Formula 1 – Gp Emilia Romagna, Bottas strappa la pole ad Hamilton! Ferrari 7ª: la griglia di partenza

31 Ottobre 2020 15:25

Formula 1, Gp Emilia Romagna: Valtteri Bottas in pole position davanti ad Hamilton, Lecler 7° su Ferrari. La griglia di partenza

Formula 1 Gp Emilia Romagna: il risultato delle qualifiche – Lento per tutto il weekend, quasi sornione sabato pomeriggio, poi all’ultimo tentativo utile piazza il colpo vincente. E no, non stiamo parlando di Lewis Hamilton. Questa volta è Valtteri Bottas a lasciare l’amaro in bocca al compagno di scuderia nelle qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna. Il pilota finlandese, ribalta il risultato di troppi weekend precedenti nei quali si è sempre visto soffiare all’ultimo tentativo utile la pole position. Questa volta sarà Lewis Hamilton a completare la prima fila Mercedes dalla seconda posizione. Terzo posto per il solito Max Verstappen che precede Pierre Gasly che indossa lo stesso casco di Ayrton Senna. Solo 7ª la Ferrari con Charles Leclerc mentre Vettel non passa il taglio del Q2.

Formula 1 Gp Emilia Romagna griglia di partenza:

PRIMA FILA

1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

TERZA FILA

5 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

6 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

QUINTA FILA

9 Lando Norris (Ing/McLaren)

10 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

SESTA FILA

11 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

12 Esteban Ocon (Fra/Renault)

SETTIMA FILA

13 George Russell (Ing/Williams)

14 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Lance Stroll (Can/Racing Point)

16 Romain Grosjean (Fra/Haas)

NONA FILA

17 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Nicholas Latifi (Can/Williams)

20 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)