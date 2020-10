5 Ottobre 2020 18:40

Aumentano i casi di Coronavirus in Turchia all’avvicinarsi del Gp di Istanbul: le autorità turche hanno stabilito l’assenza di pubblico sugli spalti in vista della corsa di Formula 1

“La corsa si svolgerà senza pubblico per decisione del consiglio sanitario di Istanbul riunitosi lunedì mattina”. Con queste parole, contenute in un comunicato emesso nelle ultime ore, le autorità di Istanbul hanno stabilito che il Gp di Formula 1 della Turchia si svolgerà senza pubblico a causa dell’aumento di casi di Coronavirus. La gara è prevista in calendario per il 15 novembre. Secondo le stime ufficiali in Turchia il Coronavirus ha contagiato quasi 325.000 persone provocando 8400 morti.