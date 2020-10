Formula 1 – Annullato il Gp del Vietnam a causa della pandemia di Coronavirus

16 Ottobre 2020 10:52

Il Gran Premio di Formula 1 del Vietnam è stato ufficialmente annullato a causa della crisi sanitaria presente nel Paese asiatico dovuta al Coronavirus

Il Gran Premio di Formula 1 del Vietnam è stato ufficialmente annullato. Gli organizzatori della gara asiatica hanno spiegato che, a causa della crisi sanitaria presente nel Paese, dovuta alla pandemia di Coronavirus, il Gp del Vietnam non potrà essere disputato. La gara era inizialmente prevista lo scorso aprile, come terza gara della stagione, ma la pandemia ha stravolto il calendario di F1. La nuova data scelta era prevista per novembre, ma gli organizzatori, con “una decisione difficile ma necessaria“, hanno comunicato l’annullamento, “vista l’incertezza causata dalla pandemia“.