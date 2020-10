Fiorentina, ecco il ‘Viola Park’: il nuovo centro sportivo da 80 milioni voluto da Commisso

8 Ottobre 2020 18:50

Rocco Commisso regala il ‘Viola Park’ alla Fiorentina, il nuovo centro sportivo da 80 milioni che verrà costruito entro il 2021 a Bagno a Ripoli

“Il più costoso centro sportivo fatto in Italia, un grande orgoglio per la mia famiglia“, Rocco Commisso ha definito così il nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà entro il 2021 a Bagno a Ripoli (Firenze). La struttura, che verrà costruita su una superficie di 25 ettari, verrà a costare circa 80 milioni e si cercherà di terminarla entro Natale 2021, dunque in anticipo rispetto ai 18 mesi di deadline previsti. Il nome temporaneamente scelto è ‘Viola Park‘. Il centro ospiterà la prima squadra, ma anche i giovani e la squadra femminile: si tratta di 22mila mq tra foresterie, aree fitness e terapia, ristorante, uffici della società, due mini stadio (uno da 3mila persone, l’altro da 1500) e parcheggi. Sono previsti otto campi in sintetico e in naturale, riscaldati e con illuminazione. Addirittura verrà costruita una chiesa, la ‘Viola Chapel’.

“Il centro sportivo – ha sottolineato Marco Casamonti, dello studio Archea & associati, che ha curato il progetto – accoglierà tutti, sarà una congiunzione di generi e generazioni. Oltre il 90% dell’area rimarrà verde. Gli edifici sono bassi e orizzontali, i tetti sono coperti di pannelli fotovoltaici per produrre l’energia”. “I migliori giovani – ha detto Commisso – vedendo questa struttura vorranno venire da noi“.