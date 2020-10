Fiorentina, Chiesa verso la Juventus. Gli ultras impongono: niente fascia di Astori, non la merita

3 Ottobre 2020 10:54

Federico Chiesa potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina senza la fascia di capitano che celebra Astori: gli ultras hanno imposto questa scelta

Mancano due giorni alla fine del mercato e in casa Fiorentina tiene banco la situazione relativa a Federico Chiesa. L’esterno viola è al centro di diverse voci di mercato che lo danno lontano da Firenze. Possibile il suo trasferimento alla Juventus che da qualche giorno studia la formula migliore per accontentare le richieste di Rocco Commisso ormai rassegnato a perdere il suo miglior giocatore. Nella partita di ieri fra Fiorentina e Sampdoria si è consumato forse lo strappo definitivo. Secondo la ‘Rosea’, a Federico Chiesa è stato impedito l’utilizzo della fascia di capitano che celebra Davide Astori, simbolo della Fiorentina: a prendere questa decisione sarebbero state le frange più calde degli ultras che non avrebbero ritenuto ‘degno’ il calciatore’. Chiesa ha dunque dovuto utilizzare la fascia della Lega Serie A per quella che è stata, probabilmente, la sua ultima partinta con la Fiorentina.