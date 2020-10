Finals NBA – Lakers, il primo match point sarà con la ‘Black Mamba Jersey’: caccia al titolo in omaggio a Kobe Bryant

8 Ottobre 2020 19:53

I Los Angeles Lakers useranno la ‘Black Mamba Jersey’ in vista di Gara-5 delle NBA Finals, primo match point che in caso di vittoria contro i Miami Heat consegnerebbe il titolo a LeBron James e compagni

I Los Angeles Lakers si affidano alla ‘Black Mamba Jersey‘. LeBron James e compagni hanno deciso di vestire la maglia speciale, che omaggia la memoria di Kobe Bryant e della figlia Gianna, deceduti lo scorso 26 gennaio, in vista di Gara-5 delle NBA Finals. Avanti 3-1 nel punteggio contro i Miami Heat, un successo nella notte fra venerdì e sabato consentirebbe ai Lakers di laurearsi campioni NBA per la 17ª volta nella loro storia leggendaria. I gialloviola raggiungerebbero inoltre i Boston Celtics in cima alla classifica all-time per titoli vinti. Con la ‘Black Mamba Jersey’ i Lakers sono ancora imbattuti in stagione, LeBron ha una missione: riportare a LA l’anello che manca dal 2010, quando a vincerlo fu proprio il compianto Kobe Bryant.