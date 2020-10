FIFA 21, oggi il day one negli store: ecco perchè la Reggina non è presente

9 Ottobre 2020 17:18

FIFA 21 esce oggi negli store di tutta Italia: tifosi della Reggina delusi, gli amaranto non saranno presenti nel famoso videogioco

La data cerchiata in rosso sul calendario di tutti i videogiocatori di calcio è finalmente arrivata: oggi, venerdì 9 ottobre 2020, FIFA 21 esce in tutti gli store. I tifosi potranno utilizzare i propri beniamini, joystick alla mano, ma non quelli della Reggina. La Serie B infatti non è presente nel videogioco in quanto la licenza è esclusiva di PES 2021. Sono presente all’interno del videogioco solo Brescia, Monza, Chievo Verona, Empoli, Lecce e Spal, inserite però nella sezione ‘resto del mondo’. In Serie A, Juventus e Roma non avranno le licenze, ma saranno presenti con kit e nomi non originali (ma giocatori reali). La Reggina invece non sarà presente come le altre squadre del campionato di Serie B, anch’esso non utilizzabile. Una beffa dunque per i tifosi amaranto che dopo tanti anni lontani dalla Serie B sognavano di avere la propria squadra nuovamente su FIFA.