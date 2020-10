7 Ottobre 2020 22:36

La festa Jole Santelli dopo le elezioni a San Giovanni in Fiore: tarantelle e assembramenti. Il presidente della Regione finisce a Striscia la Notizia

I festeggiamenti di Jole Santelli a San Giovanni in Fiore hanno destato scalpore anche a livello nazionale: la festa per la vittoria alle elezioni comunali di Rosaria Succurro è finita sul noto Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. Il governatore calabrese ha, infatti, ballato la tarantella senza distanziamento nè mascherine, in barba a tutti i locali e le discoteche che lei stessa ha chiuso un mese e mezzo fa. In basso il link per il video completo.