Ferrari, Binotto ammette: “ci siamo opposti alla nomina di Toto Wolff come CEO della Formula 1”

9 Ottobre 2020 09:47

La Ferrari ha messo il veto alla nomna di Mattia Binotto come CEO della Formula 1: Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello, ne spiega il motivo

Intervistato presso la Sala delle Vittorie del Museo Ferrari a Maranello, con le monoposto rosse che hanno conquistato il Mondiale schierate intorno a lui in occasione del ‘Festival dello Sport’, Mattia Binotto ha parlato della nomina di Stefano Domenicali come nuovo CEO della Formula 1. Il team principal della scuderia di Maranello ha svelato un particolare retroscena legato a Toto Wolff, altro nome caldo che puntava a tale posizione, sul quale la Ferrari ha posto il veto poichè appartenente ai rivali della Mercedes: “sì, ci siamo opposti alla nomina di Toto Wolff (team principal Mercedes, ndr) a capo della F.1. È un diritto che come Ferrari abbiamo, unici nei GP, e in questo caso lo abbiamo esercitato. Non per la persona in sé, perché Toto poteva essere adatto, ma perché è attualmente coinvolto in F.1 e per noi non è corretto che chi ricopre un ruolo in un team oggi nel Mondiale vada a occupare quella posizione. Siamo contenti che sia stato scelto Stefano Domenicali, che da tempo è uscito dall’ambiente ma conosce bene la F.1“.