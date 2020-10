Federconsumatori Messina, eletto nuovo direttivo: Giuseppe Abate è il presidente provinciale dell’associazione

15 Ottobre 2020 15:06

Federconsumatori Messina. Teodoro Lamonica è il nuovo presidente del Consiglio direttivo e Giuseppe Abate il nuovo Presidente provinciale dell’associazione

Federconsumatori Messina ha un nuovo direttivo provinciale: è stato eletto il 12 ottobre durante l’Assemblea Straordinaria dei Soci, a Milazzo presso Palazzo D’Amico, alla presenza del presidente regionale Alfio La Rosa e di quello nazionale Emilio Viafora.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da sette membri: Giuseppe Abate, Carmine Amata, Fulvio Capria, Teodoro Lamonica, Pina Lontri, Claudio Vallone e Baldassare Vassallo. Di tre membri, invece, il Collegio dei Sindaci revisori: Ignazio Lembo, Sebastiano Noto e Giuseppina Pandolfino.

Durante l’Assemblea è stato anche approvato, all’unanimità, l’adeguamento dello Statuto provinciale alla recente normativa di riforma del Terzo Settore.

Il primo atto del nuovo gruppo dirigente provinciale, come di rito, è stato quello di eleggere il nuovo Presidente del Consiglio direttivo, Teodoro Lamonica, e il nuovo Presidente provinciale dell’associazione di tutela dei consumatori, Giuseppe Abate.

Abate da oltre 20 anni si occupa di tutela dei diritti dei consumatori, è laureato in storia e ha conseguito un master all’Università di Torino sul Codice del Consumo Europeo. Ha svolto anche attività sindacale e ha lavorato al Policlinico Universitario di Messina come responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

“Con questo nuovo direttivo – ha commentato il presidente regionale di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – la nostra associazione è pronta ad aumentare il suo impegno in provincia di Messina. Nella stessa direzione vanno le recenti aperture di nuovi sportelli sul territorio, per essere più vicini ai consumatori e alle loro esigenze“.

Oggi Federconsumatori ha sei sportelli in provincia di Messina: Barcellona Pozzo di Gotto, Gioiosa Marea, Messina, Patti, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva.