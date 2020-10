FC Messina, ufficiale: ingaggiato il calciatore Manfredi Di Giorgio

28 Ottobre 2020 14:53

Ufficiale: l’FC Messina ha ingaggiato Manfredi Di Giorgio, contratto di un anno per lui

Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà il calciatore Manfredi Di Giorgio al club giallorosso fino al termine della stagione 2020/2021.

Palermitano, nato a Casteldaccia il 2 ottobre 2002, Di Giorgio sarà a disposizione di mister Pino Rigoli sin dalla trasferta di domenica prossima contro il Rende. Cresciuto nei settori giovanili di Calcio Sicilia e Fortitudo Bagheria, il nuovo volto della mediana giallorossa ha vestito la maglia del Villabate nella stagione 2018-2019, trovando spazio in prima squadra nel torneo di Promozione. Nella scorsa annata il salto in Eccellenza con l’Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, categoria mantenuta nella prima parte dalla stagione in corso, quando Di Giorgio ha collezionato sette presenze con il Mazara.