Fc Messina, è la prima di Rigoli: i convocati per la trasferta in casa della Santa Maria

17 Ottobre 2020 16:15

Fc Messina, la lista dei convocati alla prima di Pino Rigoli: i giallorossi vanno in casa della Polisportiva Santa Maria

Il campionato del FC Messina passa dalla Campania per la prima volta in questa stagione.

Domani i giallorossi affronteranno la Polisportiva Santa Maria allo Stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria Castellabate, aperto al pubblico secondo le normative imposte dal DPCM in vigore.

La matricola campana, guidata in panchina da Gianluca Esposito, ha sin qui raccolto tre punti in classifica, frutto della sconfitta all’esordio sul campo della Gelbison e della vittoria interna contro il Rotonda. Mercoledì dovrà recuperare il match con il Castrovillari.

Sarà la prima sulla panchina del FC Messina per Pino Rigoli, da giovedì alla guida tecnica dei peloritani, che nelle prime tre giornate hanno messo in cascina sei punti: vittorie tra le mura amiche con San Luca e Troina, sconfitta in casa del Dattilo. Il trainer di Raccuja dovrà fare a meno di Coria, Dambros e Barnofsky, rimasti ai box per motivi muscolari. Verrà osservato nel pre-partita un minuto di raccoglimento in memoria di Fabrizio Ferrigno.

I VENTI CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, STRINO Massimo, TOCCI Francesco;

Difensori: AITA Gabriele, CASELLA Francesco, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo;

Centrocampisti: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, GARETTO Marco, GIUFFRIDA Giovanni;

Attaccanti: EBUI Mike Kenny, BALISTRERI Pietro, GASPAR Jordan, BEVIS Kilian, MUKIELE Norvin, CARBONARO Paolo.

___

FC Messina informa inoltre che il calciatore Gnicewicz Ivan, esterno classe 2001, si trasferisce a titolo temporaneo al Città di Sant’Agata