Fc Messina, la presentazione delle nuove maglie: ecco le tre casacche della stagione 2020/21 [FOTO]

2 Ottobre 2020 13:17

Fc Messina, svelate le maglie della nuova stagione: la squadra domenica contro il Dattilo potrà finalmente sfoggiarle in campo

Questa mattina è andata in scena la presentazione delle maglie dell’Fc Messina. Il club siciliano ha potuto svelare le maglie che saranno utilizzate per la stagione di Serie D 2020/2021, ecco il comunicato ufficiale:

“Avrebbero meritato una presentazione ad hoc ma le svariate problematiche legate ai protocolli anti-COVID nell’organizzazione di eventi destinati al pubblico, hanno portato il FC Messina a svelare le maglie della stagione 2020/2021 esclusivamente tramite social.

La formazione peloritana, che nella prima gara con il San Luca è stata costretta ad indossare un quarto kit in virtù delle similitudini cromatiche con la formazione avversaria e con la terna arbitrale, a partire dal match di domenica contro il Dattilo potrà sfoggiare le nuove maglie ufficiali.

In posizione dominante sulle tre maglie il logo di Decò “Gruppo Arena”, main sponsor della stagione. Manica destra per “Sabrinella”, sleeve sponsor, sinistra per la patch Serie D. Nel retro delle maglie, il logo dell’azienda Toro.

Tre colorazioni a cavallo tra storia calcistica cittadina e rivisitazione grafica:‍