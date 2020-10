Fc Messina, doppio movimento di mercato: ufficiale l’arrivo di Caballero, ceduto in prestito Guzman

22 Ottobre 2020 18:46

Doppia operazione di mercato per l’FC Messina, che ufficializza l’arrivo dell’argentino Caballero e comunica la cessione in prestito di Guzman

Il Football Club Messina comunica che nella giornata di oggi sono state definite tutte le pratiche burocratiche legate al tesseramento di Pablo Caballero, calciatore argentino con passaporto spagnolo, ufficialmente nuovo attaccante del club giallorosso.

Originario di Totoras, classe 1986, Caballero va rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Rigoli, che lo avrà a disposizione per il match di domenica prossima contro l’ACR Messina. Sbocciato calcisticamente nelle giovanili del Racing Club, nella stagione 2009-2010 verrà promosso in prima squadra. Nel corso della carriera, in patria, vestirà le maglie di Tigre, Club Ferro ed Almirante Brown. Caballero giocherà anche in Paraguay, tra le fila del Guarani. Prima di sbarcare in Europa, giocando per il CD Lugo nella stagione 20014/2015, la punta albiceleste ha vestito la maglia del QD Jonoon in Cina. In terra iberica invece, esperienze con UD Almeria e FC Cartagena. Il calciatore vestirà la maglia numero 27.

Il club comunica inoltre che in data odierna è stato definito il trasferimento a titolo temporaneo del giovane Joaquin Guzman all’Unitas Sciacca. La squadra questo pomeriggio ha svolto la seduta di allenamento sul sintetico del “Despar Stadium” e nello stesso impianto lavorerà sia domani che nella giornata di sabato mattina per la consueta rifinitura.