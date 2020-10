Fc Messina, si interrompe la collaborazione con Ferrante: il club fa chiarezza

20 Ottobre 2020 17:04

L’Fc Messina fa chiarezza in merito alla vicenda legata all’ex responsabile dell’area tecnica Marco Ferrante, con cui si è interrotta la collaborazione

La società FC Messina, apprendendo esclusivamente tramite mezzo stampa la decisione del sig. Marco Ferrante di interrompere la collaborazione con il club, tiene fare chiarezza sulla vicenda.

Negli ultimi mesi i rapporti tra il sodalizio giallorosso e l’ormai ex responsabile dell’area tecnica, sono stati minati da differenti vedute su aspetti chiave del progetto FC Messina e dalla mancanza di coinvolgimento riscontrata nello stesso Ferrante dai vertici dalla società. Posta la condizione che in qualunque rapporto professionale possano esservi momenti di grande armonia e fasi di riflessione personale, reputiamo che la scelta comunicativa del sig. Ferrante in merito alla vicenda sia discutibile nei tempi e nelle modalità scelte.

Il club, impegnato quotidianamente nel raggiungimento dei propri obbiettivi, seguirà il proprio cammino augurando al sig. Marco Ferrante le stesse fortune professionali e personali del nostro amato FC Messina.