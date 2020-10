Fc Messina, Ebui ceduto in prestito al Città di Sant’Agata

27 Ottobre 2020 23:21

FC Messina comunica il trasferimento, a titolo temporaneo, del calciatore Mike Kenny Ebui, al Città di Sant’Agata.

La squadra, agli ordini di mister Rigoli, ha ripreso in data odierna gli allenamenti al Despar Stadium, impianto che accoglierà i giallorossi per le prossime settimane sino al ripristino del manto erboso del Giovanni Celeste. In gruppo, anche l’attaccante Hernan Barcos, per cui è già stato avviato l’iter burocratico utile al tesseramento, che si spera possa essere concluso nel minor tempo possibile. Il calciatore verrà presentato alla stampa nella giornata di venerdì, con modalità ed orari che verranno comunicati in seguito.